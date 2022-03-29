Rojava'daki Hol Kampı'nda çatışma

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Rojava’nın Haseke ilinde terör örgütü DAİŞ mensupları ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol Kampı'nda Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile DAİŞ üyesi olduğu tahmin edilen silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, çatışma biri çocuk üç kişi ölürken, en az 10 kişi yaralandı.

DSG’nin Haseke ilindeki Hol Kampı bölgesine gece geç saatlerde çok sayıda araçla askeri takviye yaptığı bildirildi.

DAİŞ mensubu oldukları tahmin edilen silahlı grupla DSG’liler arasında çıkan çatışmada biri çocuk üç kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Çok sayıda çadır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çatışmaların durmasına rağmen kampta gerginliğin sürdüğü bildiriliyor.

Haseke’nin Sinae mahallesindeki Geviran Cezaevi’nde geçtiğimiz aylarda çıkan çatışmalardan kaçan DAİŞ’lilerin ikinci hedefinin Hol Kampı olacağı konusunda uyarılar yapılıyordu.

12 Ocak 2022'de de kampta Etiyopya uyruklu olduğu belirtilen bir doktor bıçakla yaralanmıştı. Bunun üzerine uluslararası kuruluşlar, kamptaki çalışmalarını geçici olarak askıya almıştı.

HOL KAMPI

El-Hol beldesinde Nisan 2017'de kurulan kampta Deyrizor'daki terör örgütü DAİŞ üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DAİŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutuluyor ve çoğunluğunu kadınlarla çocuklar oluşturuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terör örgütü DAİŞ mensubu bulunuyor.