Politika

Neçirvan Barzani, Irak Ulusal Projesi Genel Sekreteri’yle görüştü

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kürdistan Neçirvan Barzani Irak Ulusal Projesi Şeyh Cemal El Zarri

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin bugün Irak Ulusal Projesi Genel Sekreteri Şeyh Cemal El Zarri’yle bir araya geldiği bildirildi.

Söz konusu görüşmede Irak’taki siyasi gelişmeler, cumhurbaşkanı seçimi, yeni başbakanın belirlenmesi için parlamento oturumunun sürdürülmesi çabaları gibi konular ele alındı.

Görüşmede, mevcut siyasi sürecin aşılması ve sorunların çözülmesi için karşılıklı anlayış ve ulusal yüksek çıkarlar gözetilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, ülkedeki sorunlu süreçlerin aşımı için bunun öneminin altı çizildi.

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