Politika

Kerkük’te DAİŞ’e hava saldırısı

Kerkük’te terör örgütü DAİŞ hedeflerine hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.
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kürdistan Kerkük DAİŞ

KERKÜK (K24)

Kerkük’te terör örgütü DAİŞ hedeflerine hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı, Kerkük’te DAİŞ’e ait bazı hedeflerin bombalandığını açıkladı.

Açıklama, Kerkük’te Şay Vadisi bölgesindeki DAİŞ hedeflerinin F-16’larla vurulduğu ifade edildi.

Hava saldırısının, Irak istihbaratının verdiği bilgi doğrultusunda planlandığının kaydedildiği açıklamada, hedef alınan noktalardaki DAİŞ’lilerin Kerkük’teki bazı polislerin hedef alınmasının failleri olduğu bildirildi.

Açıklamada, Irak güçlerinin DAİŞ’lilere mesajının açık olduğunu ve bunun DAİŞ’in bombardımanlardan kurtulamayacağı olduğu belirtildi.

 

 

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