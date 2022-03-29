Politika

KDP Bağdat’taki parti binasını yıktı

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), dün Şii milisler tarafından ateşe verilen Bağdat'taki parti binasını yıktırdı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak KDP Bağdat Nayif Kurdistani

BAĞDAT (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), dün Şii milisler tarafından ateşe verilen Bağdat'taki parti binasını yıktırdı.

KDP, Irak’ın başkentindeki parti binasını dozerlerle yerle bir etti. Yıkım kararının, parti binasının dün Şii milis güç yanlılarınca ateşe verilmesi ve hükümetin bunu engelleyememesine tepki olarak alındığı bildirildi.

Partinin ayrıca başkentteki siyasi etkinliklerini de askıya aldığı öğrenildi.

KDP’li olduğu iddia edilen "Nayif Kurdistani" isimli bir kişi, Twitter'daki sosyal medya hesabı üzerinden Şii dini mercileri eleştiren paylaşım yapmıştı. Söz konusu kişi tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı silerek, Iraklı Şii dini merci Ali es-Sistani’den özür dilemişti.

KDP’den yapılan açıklamada paylaşım yapan kişinin partili olmadığı aktarılmıştı.

Paylaşımlara tepki gösteren bir grup, KDP Bağdat Bürosu’nu basarak ateşe vermişti. Bu kişilerin Şii milis güçlere bağlı oldukları ifade edilmişti.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin talimatıyla parti binasının bulunduğu bölgenin güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanlığı’na bağlı komutan görevinden uzaklaştırılmıştı.

KDP Bağdat binası daha önce de benzer gruplara bağlı kişilerce saldırıya uğramıştı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv