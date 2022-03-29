Başbakan’ın BAE temasları Arap medyasında geniş yer buldu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentindeki temasları Arap basınında geniş yer buldu.

Başbakan Mesrur Barzani beraberindeki hükümet heyetiyle Dubai’de gerçekleştirilen Dünya Enerji Forumu ve Dünya Hükümet Zirvesi’ne katıldı. Başbakan, BAE liderlerinin yanı sıra Dubai’deki uluslararası toplantılara katılan yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Başbakan’ın temasları Körfez basını başta olmak üzere Arap medyasında geniş yer buldu.

Emarat News’te BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum ile Başbakan Mesrur Barzani arasındaki görüşmeye yer verirken, görüşmede imar ve kalkınma alanlarında birlikte çalışma adımlarının ele alındığı bildirildi.

Şariqa24 ise, Başbakan’ın Dubai Emiri ile görüşmesine yer verirken, Kürt milleti ile BAE arasındaki tarihi ilişkilere değinildi.

Suudi Şarkul Avsat gazetesi de, Başbakan’ın Dünya Enerji Forumu’ndaki konuşmalarına yer vererek, Başbakan’ın Kürdistan’ı enerji merkezi haline getirmeye kararlı olduklarını söylediğini aktardı.

Eş-Şarq ve El Khaliciyye gazeteleri, Başbakan’ın Dünya Enerji Forumu’ndaki konuşmasında açıkladığı, Kürdistan’ın enerji vizyonunu sayfalarına taşırken, Katar merkezli El-Cezire ise, Başbakan’ın “Kürdistan Bölgesi yakında Irak, Türkiye ve Avrupa’ya enerji ihraç edecek” sözlerini öne çıkardı.



