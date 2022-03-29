Kuveyt: İran, Durra Gaz Sahası'nda taraf değil

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Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, İran'ın Durra/Araş Gaz Sahası'nda taraf olmadığını ve bu gaz sahasının tamamıyla Kuveyt ile Suudi Arabistan'a ait olduğunu söyledi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Sabah, ülkesi ile İran arasında anlaşmazlık konusu olan Durra Gaz Sahası'na ilişkin bir açıklama yaptı.

İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan Durra Gaz Sahası'yla ilgili bir taraf olmadığını kaydeden Sabah, söz konusu sahanın tamamıyla Kuveyt ve Suudi Arabistan'a ait olduğunu söyledi.

Sabah ayrıca, ülkesi ile Riyad yönetimi arasındaki anlaşmalar gereğince Durra Gaz Sahası'nda yalnızca Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın kullanım ve işletme hakkı bulunduğunu ifade etti.

DURRA/ARAŞ GAZ SAHASI'NDA KUVEYT-İRAN ANLAŞMAZLIĞI

Basra Körfezi'nde yer alan ve 1967'de keşfedilen Araş/Durra Gaz Sahası, yıllardır İran ile Kuveyt arasında soruna neden oluyor. Gaz sahasının İran tarafında yer alan kısmına Araş adı verilirken, Kuveyt tarafındaki ise Durra olarak biliniyor.

Suudi Arabistan ve Kuveyt, 21 Mart'ta Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için anlaşma imzalamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığından 26 Mart'ta yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın "yasa dışı" olduğu kaydedilerek, "İran, Araş/Durra ortak gaz sahasını işletme hakkını saklı tutmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

İran Petrol Bakanı Cevad Uci de bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Araş/Durra ortak gaz sahasında sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurmuştu.