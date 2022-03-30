Irak Parlamentosu cumhurbaşkanı seçimi için toplanıyor

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu Başkanlık Kurulu’nun açıkladığı programa göre bugün saat 11.00’de başlayacak oturumda cumhurbaşkanı seçimi ve parlamento daimi komisyonlarının üye seçimi yapılacak.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü gerekli çoğunluk sağlanamadığından parlamentoda cumhurbaşkanı seçimi yapılamamıştı. 329 sandalyeli parlamentoda seçimin yapılabilmesi için 3’te 2 çoğunluğun (220) hazır bulunması gerekiyor.

23 Mart’taki oturuma 202 parlamenter katıldığı için oturum ertelenmişti.

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) adayı Reber Ahmed, parlamentonun en güçlü oluşumu Ulusal Kurtuluş Koalisyonu tarafından destekleniyor. Koalisyon; KDP, Sadr Hareketi ve Siyade İttifakı tarafından oluşturuldu.