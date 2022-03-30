Politika

Ukrayna son bilançoyu açıkladı

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 17 bin 300 askerini, 131 uçağını, 131 helikopterini ve 605 tankını kaybettiği bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-30 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 131 uçak, 131 helikopter, 605 tank, 1723 zırhlı araç, 305 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1184 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 75 yakıt aracı ve 81 insansız hava aracını da kaybetti.

RUSYA'NIN SALDIRILARINDA 145 ÇOCUK ÖLDÜ

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 790 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 75'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 145 çocuğun öldüğü, 222 çocuğun yaralandığı belirtildi.

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