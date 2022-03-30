Ukrayna: Rusya İstanbul’da ilk kez bizi dinledi

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Ukrayna Lideri Volodimir Zelenskiy'nin Ofisinin Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva'ya göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler "kesinlikle ilerledi."

İstanbul'daki görüşmelerde ilk kez ültimatomlar ve kırmızı çizgiler vermek yerine Rus tarafının Ukrayna'nın tutumunu dinlediğini söyledi.

BBC Radio 4'ün Today programına katılan Zhovkva'ya doğu bölgeleri sorulduğunda Ukrayna'nın "tek bir inçlik" toprak ticareti yapmayacağını söyledi.

Zhovkva ayrıca, Rusya'nın bu bölgelerdeki operasyonlarını azaltacağını söylemesine rağmen Rusya'nın ne Kiev'den ne de Çernihiv'den askerlerini çekmediğini söyledi.

Zelenskiy de müzakerelerle ilgili açıklamasında "Müzakere platformundan aldığımız sinyaller olumlu olarak adlandırılabilir. Ancak bu sinyaller, Rus silahlarını susturmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve savunmaya katılan herkes, bugün hayatta kalmamızın tek garantisidir" diyen Zelenskiy, yıkmaya devam eden bir devletin temsilcilerinden gelen sözlere güvenmek için bir neden görmediğini sözlerine eklemişti.