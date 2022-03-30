Irak’ta cumhurbaşkanı bugün de seçilmezse ne olacak?

ERBİL (K24)

Geçtiğimiz Çarşamba günü parlamentoda 3’te 2 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle cumhurbaşkanı seçimi yapılamadı. 329 sandalyeli parlamentoda seçimin yapılabilmesi için 220 üyenin hazır bulunması gerekirken, sayı 202’de kaldı.

Bugün saat 11.00’de yapılması gereken oturum da henüz başlamış değil.

Federal Mahkeme’ye göre bugünkü oturumda da cumhurbaşkanı seçilmezse bir sonraki oturum 6 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Ancak bu tarihte de seçim yapılamaması halinde olası senaryonun ne olacağı bilinmiyor çünkü anayasada böyle bir durumda ne yapılacağıyla ilgili bir madde yer almıyor. Bu yüzden genel bir uzlaşı sağlanana kadar bütün ihtimaller olasılık dahilinde.

Iraklı siyasi gözlemci Hamza Hadad, yaşanan durumdan çıkış için yeni bir genel seçime gidilebileceğini belirtiyor. Hadad, kamuoyundan genel bütçenin kabulü için yapılacak bir baskının, bu senaryoyu güçlendirebileceğini söylüyor.

Cumartesi günü yapılması beklenen oturum, İşbirliği Çerçevesi ittifakının çağrısı üzerine 126 parlamenter tarafından boykot edildi. İttifakın bileşenleri ise eski Başbakan Nuri Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Fraksiyonu ve Haşdi Şabi liderlerinden Hadi Amiri’nin Fetih Fraksiyonu.

Buna karşılık Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Sadr Hareketi Fraksiyonu ve Siyade İttifakı’nın oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Koalisyonu 155 sandalyeye sahip ve çoğunluk hükümeti kurmaya çalışıyor.

Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı KDP’nin aday gösterdiği Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, başbakan adayı ise Muhammed Cafer Sadr.

Buna karşılık Şii grupların oluşturduğu İşbirliği Çerçevesi, uzlaşı hükümetinin kurulmasından yana.

Cumhurbaşkanı adayı olan 40 isimden birinin kazanması, parlamentodaki oylamada 3’te 2 çoğunluğun desteğine bağlı. (Kaynak: AFP)