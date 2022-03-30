Politika

Rusya: Ukrayna taleplerini kağıda dökmeye başladı

Kremlin Sözcüsü Peskov, müzakerelerde Ukrayna'nın taleplerini kağıda dökmesinin olumlu bir adım olduğunu ancak Rusya'nın gerçekten umut verici veya bir atılım gibi görünen bir şey fark etmediğini söyledi.
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dünya Rusya Ukrayna İstanbul müzakereler açıklama

HABER MERKEZİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'daki müzakerelerin ardından bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın taleplerini kağıda dökmesinin olumlu bir adım olduğunu vurguladı.

Barış görüşmelerinin Rus başmüzakerecisinin bugün güncelleme yapacağını belirten Peskov, görüşmelerin özel olarak yapılmasının önemine dikkat çekti.

Peskov gerçekten umut vadeden ve atılım gibi görünen bir durumu farketmediklerini önlerinde uzun bir çalışma olduğunu söyledi.

Krım konusunda da açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü "Kırım Rusya'nın bir parçasıdır ve Rus anayasası, Rus bölgelerinin kaderi hakkında herhangi biriyle tartışmanın önüne geçmektedir" diye konuştu.

Rusya'nın ruble ile ihracatı konusuna da değinen Peskov ruble ile ihracatın genişletilmesi fikri üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Lideri Volodimir Zelenskiy'nin Ofisinin Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva ise İstanbul'daki müzakerelerle ilgili yaptığı açıklamada, ilk kez ültimatomlar ve kırmızı çizgiler vermek yerine Rus tarafının Ukrayna'nın tutumunu dinlediğini söyledi.

 

 

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