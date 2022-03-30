AK Parti İl Başkanı: Erbil Valisi’nin hediye etmiş olduğu kitap üzerinden linç girişimi oldu

DİYARBAKIR (K24)

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, parti teşkilatının aylık olağan basın buluşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

K24 muhabirinin, geçtiğimiz hafta Diyarbakır’ı ziyaret eden Erbil Valisi Omed Xoşnaw’ın Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’na hediye ettiği Kürdistan albümü nedeniyle bazı çevrelerce gösterilen tepkileri sorması üzerine Aydın, şu yanıtı verdi:

“Diyarbakır Valimize Erbil Valisi’nin hediye etmiş olduğu kitap, üzerinden bir linç girişimi gerçekleştirilmeye çalışıldı. Biz de bu konuda sosyal medyadan olaya bakış açımızı ifade etmiş olduk. Bu linç girişimleri konusunda tutumuzu bellidir, il valimizin yanındayız bu konuda ve ağırlamanın da kendisini ziyaret etmenin de hatta ilerde olursa buradaki valimizin gidip orda da aynı şekilde bir valilik ziyareti gerçekleştirmesinin doğru ve yerinde olduğunu düşünüyoruz. Bu hem ticari anlamda, hem ekonomik anlamda hem sosyolojik anlamda hem Kuzey Irak’taki Kürt Bölgesel Yönetimi içerisinde bulunan bütün insanlar için hem de Doğu-Güneydoğu’daki bütün insanlarımız için önemli bir kazanç ve gelişim kapısıdır ve bunu bizim bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.”

Aydın, Newroz’da Kürt ulusal kıyafetleri giyen vatandaşların kutlama alanına alınmamasıyla ilgili de bunun münferit bir olay olduğunu, böyle bir şey yaşanmışsa da bunun yanlış olduğunu ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Aydım, Diyarbakır - Erbil seferlerinin de mümkün olan en kısa zamanda başlamasını umduğunu söyledi.