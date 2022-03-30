Politika

Şehba’da patlama: Ölü ve yaralılar var

Rojava’nın Şehba bölgesinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
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kürdistan Rojava Şehba bölgesi Patlama

HABER MERKEZİ

K24’ün edindiği bilgilere göre Rojava’nın Şehba bölgesinin Ahdas kasabasında bir binada patlama meydana geldi.

Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10’dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlamadan sonra enkazın altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Patlamaya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Şehba bölgesi Afrin ile Halep kentleri arasında bulunuyor ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından kontrol ediliyor.

Afrin, Türkiye destekli silahlı grupların kontrolüne girmesinden bu yana milisler arasında hırsızlık, yağma, evlere el koyma gibi sebeplerden dolayı sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Afrin, 18 Mart 2018’den beri eski adıyla Türkiye destekli silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

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