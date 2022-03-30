Şehba’da patlama: Ölü ve yaralılar var

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K24’ün edindiği bilgilere göre Rojava’nın Şehba bölgesinin Ahdas kasabasında bir binada patlama meydana geldi.

Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10’dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlamadan sonra enkazın altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Patlamaya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Şehba bölgesi Afrin ile Halep kentleri arasında bulunuyor ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından kontrol ediliyor.

Afrin, Türkiye destekli silahlı grupların kontrolüne girmesinden bu yana milisler arasında hırsızlık, yağma, evlere el koyma gibi sebeplerden dolayı sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Afrin, 18 Mart 2018’den beri eski adıyla Türkiye destekli silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.