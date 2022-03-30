Politika

Putin: Ukrayna askerleri teslim olursa Mariupol’e bombardıman biter

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "Mariupol'e bombardıman, ancak Ukrayna askerleri teslim olursa biter" dediği bildirildi.
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dünya Rusya kremlin Vladimir Putin Ukrayna Mariupol

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Macron'a, "Mariupol'e bombardıman, ancak Ukrayna askerleri teslim olursa biter" dediği belirtildi.

Görüşmeyle ilgili bilgi veren Fransız yetkililer ise, Rus liderin sivillerin şehirden tahliye edilmesi için yeni planları gözden geçirmeyi kabul ettiğini söyledi.

Elysee Sarayı yetkilileri, Putin'in Macron'a "bu yeni planı düşüneceğini söylediğini" açıkladı.

Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Mariupol'de, haftalardır yoğun Rusya bombardımanı altında ve şehirde birçok yapı yerle bir oldu.

Şehirde on binlerce kişinin de mahsur kaldığı belirtiliyor.

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