Politika

Biden’dan Neçirvan Barzani’ye mesaj

ABD Başkanı Joe Biden, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'ye gönderdiği mesajda, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ne desteğini vurguladı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Matthew Tueller Joe Biden ABD Irak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye ABD Başkanı Joe Biden’ın, Washington’ın Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne desteğini vurguladığı mesajını iletti.

Irak’taki gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, siyasi süreç, Irak Parlamentosu oturumu, Kürdistan Bölgesi’nin durumu, Kürdistan Bölgesi’nde yapılacak seçimler ve Erbil-Bağdat ilişkileri ele alındı.

Görüşmede, Irak’ta güven, ortaklık ve anayasaya bağlılık temelinde sağlıklı bir yönetim biçiminin olması gerektiği hususunda görüş birliğine varılırken, sorunların çözümü için Iraklı taraflar arasındaki güven ve karşılıklı anlayışın önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca görüşmede, Kürdistan Bölgesi seçim yasası, Kürdistanlı tarafların Bağdat’taki birliği ve Iraklı taraflarla birlikte çalışmasının önemi, Erbil-Bağdat müzakerelerinin devam etmesi, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın komşu ülkelerle ilişkileri, Ukrayna savaşı ve Viyana’daki nükleer müzakerelerin etkileri gibi konular da masaya yatırıldı.

 

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