Irak’ta cumhurbaşkanı seçimi bir kez daha ertelendi

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, cumhurbaşkanı seçiminin yapılabilmesi için yeterli vekil sayısına ulaşılamadığı için söz konusu oturumu ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Parlamentodaki oturuma Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Sadr Hareketi ve Siyade İttifakı vekilleri katıldı.

Irak Parlamentosu, 26 Mart Cumartesi günü de yeterli sayıda vekil toplanamadığı için cumhurbaşkanını seçememişti.

Ülkede 10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerin üzerinden 5 ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen hala bir hükümet de kurulamadı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü parlamentoda 3’te 2 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle cumhurbaşkanı seçimi yapılamadı. 329 sandalyeli parlamentoda seçimin yapılabilmesi için 220 üyenin hazır bulunması gerekirken, sayı 202’de kaldı.

Cumartesi günü yapılması beklenen oturum, İşbirliği Çerçevesi ittifakının çağrısı üzerine 126 parlamenter tarafından boykot edildi. İttifakın bileşenleri ise eski Başbakan Nuri Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Fraksiyonu ve Haşdi Şabi liderlerinden Hadi Amiri’nin Fetih Fraksiyonu.

Buna karşılık Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Sadr Hareketi Fraksiyonu ve Siyade İttifakı’nın oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Koalisyonu 155 sandalyeye sahip ve çoğunluk hükümeti kurmaya çalışıyor.

Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı KDP’nin aday gösterdiği Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, başbakan adayı ise Muhammed Cafer Sadr.

Buna karşılık Şii grupların oluşturduğu İşbirliği Çerçevesi, uzlaşı hükümetinin kurulmasından yana.

Cumhurbaşkanı adayı olan 40 isimden birinin kazanması, parlamentodaki oylamada 3’te 2 çoğunluğun desteğine bağlı.