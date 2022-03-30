Başkan Barzani ABD’nin Bağdat Büyükelçisi’ni kabul etti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Irak’taki siyasi sürecin ele alındığı görüşmede, Irak’ın yeni hükümetinin kurulmasına yönelik adımlar da konuşuldu.

Görüşmede ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın istikrarına verdiği önemi vurgularken, ABD’nin kurulacak Irak hükümetinin güçlü olmasını istediğini ifade etti.

Tueller, Başkan Barzani’nin Kürdistan Bölgesi’nin ve yeni Irak’ın kurulmasının yanı sıra Irak siyasi sürecindeki rolünden övgüyle söz etti.

Irak’taki siyasi süreç ve siyasi taraflara yönelik baskıların konuşulduğu görüşmede Başkan Barzani, Irak’taki durumun düzelmesi için Irak Parlamentosu ve diğer kurumların her türlü tehditten uzak bir şekilde doğal vazifelerini yerine getirmesi gerektiğini bildirdi. Başkan Barzani, söz konusu kurumların ortaklık, denge ve anayasal temelleri uygulaması gerektiğini ifade etti.