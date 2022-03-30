Yaşam

ABD'li astronot Rus uzay aracıyla dünyaya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) 356 gün kalan ABD'li astronot Mark Vande Hei, Rus kozmonotlar Anton Şkaplerov ve Petr Dubrov ile Soyuz MS-19 aracıyla Kazakistan'a indi.
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dünya Uluslararası Uzay İstasyonu ISS Astronot Mark Vande Hei

HABER MERKEZİ

Rus Federal Uzay Ajansı Roscosmos'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Rus kozmonot Anton Şkaplerov ile Petr Dubrov'u ve NASA astronotu Mark Vande Hei'yi taşıyan Soyuz MS-19 uzay aracı Erbil saatiyle 10.21'de ISS’ten ayrıldı.

Uzay aracı, yaklaşık 5 saat sonra Kazakistan'ın Jezkazgan kentinden 147 kilometre uzaklıktaki bozkıra başarıyla iniş yaptı.

Alkışlarla karşılanan uzay ekibi, daha sonra sağlık uzmanları tarafından kontrol edildi.

ABD'li astronot Mark Vande Hei ile Rus kozmonot Petr Dubrov, ISS’te 356 gün kaldıktan sonra dünyaya döndü.

ISS’te halihazırda 3 Rus, 3 ABD'li ve 1 Alman astronot çalışmaya devam ediyor.

 

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