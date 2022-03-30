Biden: Kürdistan Bölgesi ABD’nin önemli ortağı

ERBİL (K24)

ABD Başkanı Joe Biden, Kürdistan Bölgesi’nin ABD’nin önemli ortağı olduğunu vurgulayarak, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın istikrarına bağlı olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye mektup gönderen ABD Başkanı Joe Biden, başkent Erbil’i hedef alan füze saldırısını kınayarak, ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki uzun soluklu işbirliğine övgüde bulundu.

Biden, ülkesinin Peşmerge ve Irak güvenlik güçlerine desteğinin devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı, ülkesinin huzur ve istikrarlı ve kalkınmış Kürdistan Bölgesi’ni, istikrarlı ve kalkınmış Irak’ın başat parçası olarak gördüğünü belirtti.

Biden mektubunun sonunda, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve tüm Kürdistanlıların Newroz Bayramı’nı kutladı.