Sadr’dan İran yanlısı gruplara: Sizinle uzlaşmam!

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Irak'ta genel seçimlerin galibi olan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii grupları işaret ederek, "Sizinle uzlaşı içerisinde olamam. Böyle bir uzlaşı ülkenin sonu demektir" ifadelerini kullandı.

Sadr'ın bu açıklaması, İran'a yakın Şii gruplardan yapılan "uzlaşı" ve "görüşme" mesajlarının ardından geldi.

İran'a yakın Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, "Sadr Hareketi, Sünni Egemenlik Koalisyonu ve Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP)" oluşan Meclisteki "üçlü ittifakla" uzlaşmak için kapılarının ve gönüllerinin açık olduğunu duyurdu.

Eski başbakanlardan Nuri el-Maliki de İran'a yakınlığıyla bilinen parlamentodaki Şii çatı oluşumu "Koordinasyon Çerçevesi" olarak yarın tüm siyasi partilerle görüşmek üzere bir tura başlayacaklarını belirtti.

Söz konusu açıklamaların ardından Sadr, Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"Sizinle uzlaşı içerisinde olamam. Böyle bir uzlaşı ülkenin sonu demektir. Sizin 'siyasi tıkanıklık' dediğiniz şey; sizinle pastayı paylaşmaktan daha iyidir. Hizipçiliğe dayalı uzlaşı hükümetinden de hayır gelmez."

Irak Parlamentosu’nda 75 sandalyesi bulunan Sadr Grubu, 63 sandalyeli Sünni çoğunluğun oluşturduğu Egemenlik Koalisyonu ve 31 sandalyeye sahip KDP, "Vatanı Kurtarma" adlı bir ittifak oluşturmuştu. İran'a yakın Şii gruplar ise Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile hareket ediyor. Her iki grubun da cumhurbaşkanlığı için ayrı adayları bulunuyor.

Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için bir adayın Meclisin üçte ikisinin oyunu alması gerekiyor.

Irak'ta 10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerin üzerinden 5 ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen hala bir hükümet de kurulamadı.