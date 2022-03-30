Erbil saldırısı: ABD’den İran’la ilişkili kişi ve firmalara yaptırım

ERBİL (K24)

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tahran'ın balistik füze programına destek sağlayan Mohmmad Ali Hosseini ile firmaları yaptırım listesine alındı.

Açıklamada, söz konusu kararın İran tarafından 13 Mart'ta başkent Erbil'e yönelik düzenlenen füze saldırısının ardından alındığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, kararla İran Devrim Muhafızları Ordusunun hedef alındığı kaydedildi.

Hosseini ile ona bağlı çok sayıdaki firmanın Devrim Muhafızları için çeşitli segmentlerde balistik füze parça ve materyalleri sağladığı kaydedilen açıklamada, İran'ın balistik füzelerinin bölgesel anlamda önemli bir tehdit olduğuna işaret edildi.

13 Mart’ta başkent Erbil’i hedef alan füze saldırısını İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti.

Saldırı 12 balistik füzeyle gerçekleştirilmişti.

Söz konusu saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana gelmişti.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, 1 vatandaş hafif şekilde yaralanmıştı.