ABD’li emekli general: Başkan Barzani’nin rolü olmasaydı Saddam rejimi devrilmezdi

ERBİL (K24)

ABD'li emekli general ve Irak'taki ilk ABD’li sivil vali Jay Garner, “Başkan Mesud Barzani’nin rolü olmasaydı Saddam rejimi devrilmezdi” dedi.

Kürdistan Üniversitesi’nde bir seminer veren ve 2003'te Saddam Hüseyin rejimi yıkıldıktan sonra Irak’ın yeniden inşası için görevlendirilen ABD'li General Jay Garner, “Dünya hızlı bir şekilde değişiyor, şüphesiz bu değişimler Kürtler için büyük imkanlar barındırıyor. Başkan Barzani’nin rolü olmasaydı 2003 yılında Saddam rejimi devrilmezdi” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’nin bağımsızlığa ulaşması için ekonomik ve kültürel bir platform kurması gerektiğini kaydeden Garner, “Sizin iyi doğal kaynaklarınız var. Dünyanın enerjisi üzerindesiniz, güzel bir ülkeniz var” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin gıda ve tarım alanında iyi bir yer olduğunu bildiren Garner, “Maalesef kötü haber şu ki, dışarıdan size hiçbir yardım yapılmıyor. Onlar Irak’ın istikrarını istiyor. Şuan onlar için bu, Kürtlere bağımsızlık vermelerinden daha iyi. Sizin savaş olmaksızın diplomatik yollarla, bağımsızlık için zekice çalışmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Daha önceki süreçlerde olduğu gibi referandum sürecinde de kimsenin Kürtlere destek olmadığını kaydeden Garner, “Bu, şunu ortaya çıkarıyor; kendinize inanacaksınız ve kendiniz için başaracaksınız. Yani bağımsızlık için plan gerekiyor, birlik gerekiyor. Yani Erbil ile Süleymaniye arasındaki sorunlar çözülmeli. Hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız birlik olmalısınız. Süleymaniye ve Erbil bir olmalı. Bağdat’ta eliniz güçlü olmalı. Kendi ordunuz olmalı, savunma için başka halklara dayanamazsınız” diye konuştu.

Şuan ABD’lilerin büyük çoğunluğunun birleşik bir Irak’a inanmadıklarını kaydeden Garner, ABD’nin 19 yıldır Irak’ta sürdürdüğü yanlış siyaseti değiştirmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Barzani’nin Saddam rejiminin devrilmesindeki rolüne değinen Garner, “Hepimiz Başkan Barzani’nin etkili rolünün olduğunu biliyoruz. Başkan Barzani olmasaydı Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesi zahmetli olurdu. Yani Barzani olmasaydı Saddam rejimi devrilmesi gerçekleşmezdi” ifadelerini kullandı.