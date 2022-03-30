İsrail Başbakanı’ndan sivillere çağrı: Ruhsatı olanlar silah taşısın

HABER MERKEZİ

Bennett, dün akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde biri polis 5 İsraillinin ölümüne yol açan saldırının ardından yayınladığı görüntülü mesajda İsraillilere seslenerek, bir dizi yeni güvenlik önlemleri kararları aldıklarını açıkladı.

Bennett, "İsrail vatandaşları, şu anda kanlı bir terör dalgası yaşıyoruz ve önceki tüm dalgalarda olduğu gibi birlikte galip geleceğiz" dedi.

Güvenlik teşkilatının İsrail şehirlerinin güvenliğini ve İsraillilerde güvenlik duygusunu yeniden tesis etmek için son 24 saattir tüm gücüyle çalıştığını kaydeden Bennett, "İsrail ordusu, İç Güvenlik Servisi Şin-Bet ve İsrail polisi, saldırıda bulunmayı planlayanlara zamanında ulaşmak için istihbarat operasyonlarını önemli ölçüde artırdı. Üniformalı ve silah taşıyanların ülke genelindeki varlığını da yoğunlaştırdık. Benim açımdan, kaynaklarda sınır yoktur" diye konuştu.

Bennett, İsrail şehirlerindeki güvenlik birimlerinin güçlendirilmesi kapsamında İsrail ordusu tarafından polis gücüne askeri birim desteği sağlayacağını belirtti.

“200'ÜN ÜZERİNDE SORUŞTURMA VE TUTUKLAMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİK”

Bennett, şunları söyledi:

"Ayrıca yeni bir 'Sınır Polis Tugayı' kurmaya karar verdik. Bu, 'Duvarların Muhafızları Operasyonu'ndan alınan bir ders olarak, mevcut terör dalgasının ötesinde stratejik bir hamledir. Acil müdahale motosiklet birimi kurduk; dün gece Beni Barak'taki teröristi ortadan kaldıran güç buydu. Güçlerimiz şu ana kadar 200'ün üzerinde soruşturma ve tutuklama operasyonu gerçekleştirdi. Teröristin Yabed'deki evinin yıkımı için şimdiden plan yapıldı ve caydırıcılık yaratmak için burayı mümkün olan en kısa sürede yıkmak için çalışıyoruz."

SİLAHLANMA ÇAĞRISI

İsrail Başbakanı, “Ayrıca, Arap toplumundaki yıllardır inanılmaz miktarda birikmiş olan yasadışı silahların toplanmasını da hızlandırıyoruz” diyerek, şunları söyledi:

“Şimdi bunu temizlemenin zamanı geldi. İsrail ordusu, Yahuda ve Samara'daki ve oranın bağlantı hattı boyunca birimlerini 15 taburla takviye etti ve bu çok önemli bir kuvvet. Şu andan itibaren, tüfek seviyesi 3 ve üstü olan, zorunlu, profesyonel ve yedek hizmetteki askerler silahlarını üslerinden evlerine giderken silahlarını yanlarında taşıyacaklar. Ayrıca şu anda yardım etmek ve destek olmak isteyen sivil gönüllüleri de (bu çabalara) dahil edebileceğimiz daha geniş bir çerçeve için değerlendirme yapıyoruz.”

Sivillere de silah bulundurma çağrısı yapan Bennett, İsraillilere şöyle seslendi:

"Sizden ne bekleniyor İsrail vatandaşları olarak? Tetikte ve sorumlu olmanız. Gözlerinizi açın. Kimin silah taşıma ruhsatı varsa, şimdi onu taşımasının zamanıdır. İsrail vatandaşları, bu bizim ne birinci ne de ikinci terör dalgamızdır. Mücadele konusunda tecrübeliyiz. İsrail toplumu sınandığı zaman soğukkanlı olmayı, dirençli kalmayı ve duruma ayak uydurmayı bilir. Bizi yıldıramazlar."

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: TERÖR DALGASINI BİTİRMEK İÇİN HER YOL MEŞRUDUR

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı Karargahı'nda Genelkurmay Başkanı ve askeri yetkililerle yaptığı durum değerlendirmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Gantz, burada yaptığı konuşmada, "İsrail Devleti'nin şu anda kanlı bir terör dalgasıyla karşı karşıya" olduğunu kaydederek, "Bu dalgayı bitirmek için her yol meşrudur ve kullanmayı uygun gördüğümüz her yolu kullanacağız" dedi.

Daha fazla saldırıyı önlemek için gerekli savunma ve saldırı önlemlerini aldıklarına işaret eden Gantz, "Bu terör dalgasını durdurmak için gerekli tüm araçları kullanacağız. Güç, bilgelik ve sorumluluk göstererek güvenliği ve istikrarı yeniden sağlayacağız. Uzun vadeli vizyon ve güvenlik ihtiyaçlarımız doğrultusunda hareket edeceğiz" diye konuştu.

İsrail şehirlerindeki polis gücüne askeri birim desteği sağlaması için orduya talimat verdiğini belirten Gantz, ayrıca "terör faaliyetlerine karışmış İsrail sakinleri için idari tutuklama emri imzaladığını ve bunun son olmayacağını" kaydetti.

BENİ BARAK SALDIRISI

İsrail polisinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada, otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açan saldırganın güvenlik güçlerince öldürüldüğü kaydedilmişti.

İsrail polisi, saldırganın, Batı Şeria'nin Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini Ziya Hemarişe (27) olduğunu bildirmişti.

İSRAİL'DE ÜST ÜSTE SALDIRILAR

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DAİŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.

İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DAİŞ üstlenmişti.