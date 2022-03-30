Türkiye’de coronavirüs: Son 24 saatte 53 can kaybı, 14 bin 993 vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, günlük coronavirüs verilerini sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 277 bin 537 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 993 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 18 bin 856 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,34, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,09 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 940 bin 492 doza yükseldi.