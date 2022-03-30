Rusya'dan ateşkes kararı

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Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna’da sivillere yönelik tahliyelerle ilgili açıklama yaptı.

Mizintsev, şunları ifade etti:

“31 Mart 2022 10.00’dan itibaren yalnızca insani amaçlı ‘sessizlik rejimi’ ilan edildi ve siviller ile yabancıların tahliyesi için insani koridor açıldı. Bu insani operasyonun başarılı bir şekilde uygulanması için, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin doğrudan katılımıyla yürütülmesi önerilmektedir. Aynı zamanda, şu anda Berdyansk'tan Mariupol'a giden yolun bir bölümünün sistematik olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri tarafından havadan, ağır makineli silahlarla milliyetçi taburlardan saldırıya maruz kaldığını bildiriyoruz.”

Ukrayna’nın insani koridorların uygulanması için koşulları yerine getirmesi çağrısı yapan Mizintsev, “Rus tarafının yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerini saat 06.00'ya kadar yazılı olarak bilgilendirin” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’ya insani koridorlar konusunda çağrıda bulundu.

“509 BİN 425 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ”

Rusya’nın tek taraflı olarak insani koridorlardan sivilleri tahliye etmeye devam ettiğini söyleyen Mizintsev, “Son 24 saat içinde Kiev’in katılımı olmadan 3 bin 384’ü çocuk olmak üzere Ukrayna, Donetsk ve Luhansk’tan toplamda 20 bin 495 kişi tahliye edildi. Rusya’nın özel operasyonlarının başından bu yana 104 bin 807’si çocuk olmak üzere 509 bin 425 kişi tahliye edildi. Yine son 1 gün içinde Mariupol’den 3 bin 63 kişi toplamda 111 bin 865 kişi tahliye edildi” dedi.

Ukrayna tarafını sivil tahliyeleri engellemekle suçlayan Mizintsev, “Ukraynalılar, Kiev, Kharkiv, Çernigiv, Sumi, Mariupol ve diğer kentlerden 4 buçuk milyondan fazla sivili ve 19 ülkeden 6 bin 776 kişiyi ‘canlı kalkan’ olarak rehin tutmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.