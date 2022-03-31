Ukrayna-Rusya arasındaki müzakereler yarın devam edecek

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Reuters haber ajansına konuşan Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Kiev yönetiminin her iki ülke liderinin buluşmasını önerdiğini, ancak Rusya'nın anlaşma taslağında daha çok çalışma gerektiğini söyleyerek bunu reddettiğini belirtti.

Arakhamia, İstanbul’daki görüşmelerde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecekte görüşmesi için yeterli ilerleme kaydedildiğini ve önerilerin Rusya'ya gönderildiğini söyledi.

Yetkili, iki taraf arasındaki görüşmelerin 1 Nisan'da (yarın) internet üzerinden tekrar başlayacağını dile getirdi.

Bu arada Ukraynalı yetkililer, barış görüşmelerinde bazı iyimser işaretler olmakla birlikte, Rusya'nın askeri faaliyetlerini azaltma planının sahada ne anlama geldiğini görmeyi beklediklerini ifade ediyor.