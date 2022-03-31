Danimarka polisi Kürt kadın sığınmacıya şiddet uyguladı

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Danimarka'nın göçmen gazetesi Vinkel360'ın haberinde, Lejre kentinin Hvalsö kasabasındaki sığınmacı yurdu Avnstrup'ta bulunan Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) annenin sınır dışı edildiği ve kendisine şiddet uygulandığı belirtildi.

İki çocuğu ile 7 yıldır Danimarka'da yaşayan kadının 4 sivil polis tarafından darp edildikten sonra üzerine oturulup uyuşturucu iğne yapıldığı bildirildi.

İğnenin etkisiyle sakinleşen kadının İran uçağına bindirilerek sınır dışı edildiği aktarıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Diğer sığınmacılar tarafından görüntüye alınan video, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Görüntü, Sığınmacı Hukuki Danışmanlık Dairesi (Trampolinhuset) tarafından sosyal medyada yayınlandı.

Trampolinhuset, insan haklarına aykırı bir durum söz konusu olduğu için yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

“EŞİMİN ÇIĞLIKLARINI DUYUYORDUM”

Vinkel360’a konuşan sığınmacı kadının eşi, “Saat sabahın beşini biraz geçiyordu. Kapı aniden açıldı ve çok sayıda polis odamıza girdi. O sırada uyuyorduk. Eşimin ve ikiz çocuklarımızın İran’a gönderilmesi gerektiği söylendi. Hiçbir şey demeden beni bir sandalyeye oturttular ve dışarıya bakmamı yasakladılar. Dışarıda sadece eşimin çığlıklarını duyabiliyordum” dedi.

“AİLEMDEN 12 KİŞİ İRAN’DA HAPSEDİLDİ”

Kendisine hiçbir şey söylenmediğini dile getiren kişi, “Eşim ve çocuklarımla vedalaşmak için sadece bir dakika süre verildi. Ben siyasi bir mülteciyim. Ailemden 12 kişi İran’da hapsedildi. Babam ve kayınpederim İran cezaevlerinde öldü. Eşime orada istediklerini yapabilirler! Çocuklarıma ve eşime neler yapabileceklerini hayal bile edemiyorum. Eşim ve çocuğumun geri getirilmesi için bir şeyler yapılmalı” diye konuştu.