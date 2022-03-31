Politika

İngiltere: Rusya’nın Çernigiv’deki bombardımanı sürüyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Çernigiv’deki bombardımanının devam ettiğini açıkladı.
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dünya İngiltere Rusya Ukayna Çernigiv bombardıman

HABER MERKEZİ

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarına dair son istihbarat bilgilerini paylaştı.

Buna göre Rusya’nın saldırılarını azaltacağını duyurmasına rağmen Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernigiv’deki bombardıman ve füze saldırıları devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde Kiev’in batısını ve doğusunu kuşatan Rus askerleri ve Ukrayna arasında şehrin eteklerinde ağır çatışmaların görülmesinin beklendiği duyuruldu.

Ukraynalı güçlerin halen elinde tuttuğu Mariupol şehrinde ise çatışmaların devam ettiği belirtildi.

ZELENSKIY: UKRAYNA’NIN DOĞUSUNDA RUS SALDIRISINA HAZIRLANIYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin doğusunda yeni bir Rus saldırısına hazırlandıklarını dile getirdi.

Yazılı açıklamasında "Donbas'ta bir Rus askeri toplanması var ve buna hazırlanıyoruz" diyen Zelenskiy, Rusya'nın müzakereler sırasında söylediği başkent Kiev ve Çernigiv'deki askeri faaliyetlerini azaltma açıklamasına da şüpheyle yaklaştığını kaydetti.

Rusya'nın bu kentlerin yanında askeri faaliyetleri azaltma duyurusuna inanmak için bir neden olmadığını belirten Ukrayna lideri, Rus güçlerinin açıklamadan bir gün sonra Kiev ve Çernigiv'e saldırdığını ifade etti.

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