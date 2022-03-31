İngiliz istihbaratı: Danışmanları Putin'e gerçeği söylemekten korkuyor

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İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi (GCHQ) Başkanı Jeremy Fleming, Avustralya ziyaretinde bir üniversitede yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "durumu büyük ölçüde yanlış değerlendirdiğini" belirtti.

Rus liderin "Ukrayna halkının direnişini yanlış değerlendirdiğinin açık olduğunu" kaydeden Fleming, "Eylemlerinin yol açacağı koalisyonun gücünü hafife aldı. Yaptırımların ekonomik sonuçlarını hafife aldı. Hızlı bir zafer elde edebileceğini zannedecek şekilde ordusunun yeteneklerini abarttı" ifadesini kullandı.

Silahları ve moralleri eksik olan Rus askerlerinin emirleri yerine getirmeyi reddettiğini, kendi ekipmanlarını sabote ettiğini ve hatta kazara kendi uçaklarını düşürdüklerini dile getiren Fleming, "Putin'in danışmanlarının ona gerçeği söylemekten korktuklarına inansak da neler olup bittiği ve bu yanlış değerlendirmelerin boyutu rejim için kristal berraklığında olmalı" dedi.

Fleming, Ukrayna'daki masum insanlar ve giderek artan bir şekilde sıradan Ruslar tarafından ödenen maliyete rağmen Ukrayna savaşının Putin'in kişisel savaşı haline geldiğini söyledi.

GCHQ Başkanı, Batılı müttefiklerin, Putin'i bilgi savaşında yenmek ve siber tehditlerle mücadele etmek için "çok gizli istihbaratları" kamuoyuna açıkladığını kaydetti.

BEYAZ SARAY: PUTIN UKRAYNA SAVAŞI KONUSUNDA YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİ

Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield de düzenlediği basın toplantısında, Amerikan basınında yer alan, "ABD'nin elinde Putin'in yanlış yönlendirildiğine ilişkin istihbarat bulunduğuna" dair iddialara yanıt vermişti.

Putin'in bu konudaki görüşleri konusunda yorum yapamayacağını belirten Bedingfield, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ancak şunu söyleyebilirim ki; elimizde Putin'in Rus ordusu tarafından yanlış yönlendirildiğini hissettiğine ve bunun da Putin ile askeri yetkililer arasında gerilime yol açtığına dair bulgular var. Putin'in Rus ordusunun ne kadar kötü performans gösterdiğine ve ekonominin yaptırımlardan ne kadar kötü etkilendiğine dair yanlış bilgilendirildiğine inanıyoruz."

Bedingfield, Putin'in danışmanlarının kendisine gerçeği söylemekten korktuğuna işaret ederek, "Putin'in savaşının gitgide daha büyük bir stratejik hataya dönüştüğü ve bunun da Rusya'yı uzun vadede uluslararası arenada daha zayıf ve daha izole hale getirdiği çok açık" değerlendirmesinde bulunmuştu.