Politika

Ukrayna ordusu 5 yerleşim biriminin kurtarıldığını duyurdu

Ukrayna ordusunun Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı duyuruldu.
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dünya Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Zaporijya bölgesinde Zatişya, Malinovka, Zeleniy Gay, Çervone köyleri ile Vesele kasabasının Rus askerlerden temizlendiği duyuruldu.

Açıklamada, bahsi geçen yerleşim birimlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava İndirme Taarruz birliklerince kurtarıldığı aktarıldı.

Öte yandan Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki çatışmaların bu sabahtan itibaren kısmen azalmasıyla İrpin şehrinden Kiev'e tahliyeler arttı.

Kiev'de tahliye noktasına getirilen siviller, dün geceye göre sabah saatlerinde bölgede çatışmaların biraz azaldığını, bu yüzden burada açılan insani koridordan tahliyelerin yoğunlaştığını belirtti.

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