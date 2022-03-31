Putin: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve Rusya'nın doğalgaz ihracatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Rubleyle ödeme yapılmaması durumunda Rus gazı sözleşmelerini durdurulacaklarını ifade eden Putin şunları söyledi:

"Rus gazı ithalatçıları, 1 Nisan'dan itibaren Rus bankalarında ruble hesabı açıp buradan ödeme yapmak zorunda. Doğalgaz ödemeleri ruble ile yapılmadığı takdirde bu ülkelerin kontratları askıya alınacak. Rusya'nın büyümesini engellemeyi amaçlayan yaptırımlar önceden hazırlanmıştı. Batılı ülkeler, yaptırımlar için yeni bahaneler üretmeyi sürdürecekler."

Bununla birlikte IFAX haber ajansı, Putin'in doğalgaz ödemeleri için özel hesaplarını Gazprombank'ta açılmasının talimatını verdiğini bildirdi.

ALMANYA VE FRANSA'DAN PUTİN'İN TALEBİNE RET

Diğer taraftan, Almanya ve Fransa Rusya'nın Avrupa ülkelerinin doğalgazı için ruble ile ödeme yapması talebinin kabul edilemez bir sözleşme ihlali olarak niteleyerek, Putin'in kararının şantaj anlamına geldiğini açıkladı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, düzenlediği basın toplantısında, Putin'in doğalgaz ödemelerini ruble olarak zorunlu kılan yeni bir belgeyi henüz görmediğini söyledi ve Almanya'nın Rus gazının kesilmesi de dahil olmak üzere tüm senaryolara hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Habeck. Rusya'nın doğalgaz ödemelerini ruble olarak isteyerek Batılı müttefikleri bölme girişiminin başarısız olduğunu söyledi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise Fransa ve Almanya'nın Rusya'nın talebini reddettiğini açıkladı.