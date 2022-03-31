Başkan Barzani’den Ekito Bayramı mesajı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Babili ve Asuri yeni yılı olan Ekito Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Barzani yayımladığı mesajında, “Babili ve Asuri yılbaşı ve Ekito Bayramları dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünyadaki Keldani, Süryani ve Aşuri halkına en sıcak tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Yeni yılın, iyilik güzellik, bereket ve barışın yayılmasına vesile olmasını dileyen Başkan Barzani, “Bu vesileyle Kürdistan’daki Keldani, Süryani, Asuri kardeşlerimi ve diğer tüm bileşenlere bizlerin iyi ve kötü durumda olmamız ve kaderimiz birimize bağlı. Bu nedenle hepimiz dini ve ırksal tüm bileşenler arasında birlikte yaşam ve kardeşlik kültürünü tutup zenginleştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.