Politika

Başbakan’dan Ekito mesajında barışçıl birlikte yaşam vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani, Babili ve Asuri yılbaşı olan Ekito Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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kürdistan Mesrur Barzani Ekito Bayramı Asuri süryani Keldani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ekito Bayramı dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında, barışçıl birlikte yaşamın önemini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, Babili ve Asuri yılbaşı olan Ekito Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başbakan Mesrur Barzani yayımladığı mesajında, “Babili-Asuri yılbaşı Ekito Bayramı’nın gelişi dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünyadaki Keldani, Asuri ve Süryani kardeşlerime sıcak tebriklerimi sunuyorum” dedi.

“Yeni yılın Kürdistanlılar ve tüm dünya için mutluluk, güzellik ve huzur yılı olmasını ümit ediyorum” diyen Başbakan, “Bu vesileyle tekrar Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm bileşenlerin barışçıl birlikte yaşam kültürünü güçlendirmesinin önemini vurguluyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan, “Ekito Bayramı kutlu olsun! Bayramı her sene güzelliklerle kutlamanızı ümit ediyorum” diyerek mesajını bitirdi.

 

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