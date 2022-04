Avrupa Parlamentosu Başkanı Kiev’e gidiyor

HABER MERKEZİ

Mestola, sosyal medyadaki açıklamasında, "Kiev'e gidiyorum. Avrupa Parlamentosu adına destek ve umut mesajı ileteceğim" ifadesini kullandı.

Bir trenin önünde çekilmiş fotoğrafını yayımlayan Roberta Metsola ziyaretiyle ilgili detay vermedi. Ziyaretin detaylarının güvenlik nedeniyle gizli tutulduğu ifade edildi.

Metsola, Rusya'nın saldırısının başlamasından sonra Kiev'i ziyaret eden ilk Avrupa Birliği (AB) kurumu başkanı olacak.

Daha önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çekya Başbakanı Petr Fiala ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü.

Zelenskiy, iki hafta önce yayınlanan videosunda "Ukrayna'nın dostlarını Kiev'i ziyarete davet ediyorum. Burası tehlikeli olabilir çünkü semalarımız henüz Rus füze ve uçaklarına kapatılmadı" demişti.

On my way to Kyiv 🇺🇦



На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ