Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 153 çocuk öldü

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Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 859 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 153 çocuğun öldüğü, 245 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

“RUS ORDUSU 15 HAVALİMANINI YOK ETTİ”

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askeri güçlerinin ülkede 15 havalimanını yok ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya toplam 1370 füze fırlattığı belirtildi.

Saldırılarda 148 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, 10 milyondan fazla Ukraynalının savaş nedeniyle evlerini terk ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Rusya, Ukrayna'da 15 havalimanını yok etti. İşgalciler, her gün vahşet uyguluyor. Bunu affetmeyeceğiz" ifadelerine yer erildi.

BM: UKRAYNA'DAN KOMŞU ÜLKELERE GEÇEN MÜLTECİ SAYISI 4 MİLYONA ULAŞTI

Bu arada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 4 milyona ulaştığını bildirdi.

Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.

Grandi, "Rus saldırısının başlamasından beş hafta sonra Ukrayna'dan (komşu ülkelere) gelen mülteci (sayısı) şimdi 4 milyon" ifadesini kullandı.

Görüşmeler yapmak üzere Ukrayna'ya geçen Grandi, "Lviv'de yetkililer, BM ve diğer ortaklarla bu anlamsız savaştan etkilenen ve yerinden edilmiş insanlara desteğimizi artırmanın yollarını ele alacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) göre, 24 Şubat-29 Mart tarihlerinde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere, Ukrayna'dan 4 milyon 19 bin 287 mülteci komşu ülkelere geçti.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 336 bin 799), Romanya'ya (608 bin 936), Moldova'ya (387 bin 151), Macaristan'a (364 bin 804) Slovakya'ya (281 bin 172), Rusya'ya (350 bin 632) ve Belarus'a (10 bin 902) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat tarihlerinde 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.