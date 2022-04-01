Zelenskiy rütbelerini söktü: 2 general ihanet etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yaptığı açıklamada, ülkesinin en üst düzey güvenlik yetkililerinden ikisinin “hain” oldukları gerekçesiyle generallik rütbelerinden ihraç edildiğini duyurdu.

Ukrayna’da, Rusya için çalışan askerler ve istihbarat görevlilerinin bulunduğunu ima eden Zelenskiy, “Her zaman olduğu gibi hiç düşünmeden kahramanlarımızın ödüllendirildiği bir kararnameyi imzaladım. Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndaki 136. Askere teşekkür ederim" dedi.

“Şimdi tüm hainlerle uğraşacak zamanım yok” diyen Zelenskiy, şöyle devam etti:

“Bugün zor bir karar daha alındı. Anti-kahramanlar hakkında başka bir karar verildi. Şimdi tüm hainlerle uğraşacak zamanım yok, ancak yavaş yavaş hepsi cezalandırılacak. Bu nedenle Ukrayna Güvenlik Servisi İç Güvenlik Ana Dairesi eski başkanı Andriy Olehovych Naumov ve Kherson bölgesindeki SBU’nun eski başkanı Serhiy Oleksandrovych Kryvoruchko artık general değil.”

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Disiplin Tüzüğü’nün 48. maddesine göre, vatanlarının nerede olduğuna karar veremeyen kıdemliler ve subayların rütbelerinden mahrum bırakılacağını ifade eden Zelenskiy, “Rastgele generaller buraya ait değil” ifadelerini kullandı.