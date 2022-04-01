KDP ve Siyade İttifakı: Sadr Hareketi olmadan güçlü hükümet kurulamaz

ERBİL (K24)

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İran’a yakın Koordinasyon Çerçevesi’ne hükümeti kurmaları için 40 günlük süre verdi ve Sadr Grubu olmadan hükümet kurma çağrısı yaptı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Siyade (Egemenlik) İttifakı Sadr’ın tavrıyla ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Mukteda es-Sadr’ın Irak halkının karşı karşıya olduğu bazı kriz dosyalarının çözümü için güçlü bir hükümet kurulması konusundaki tavrı ve önerisini değerli buluyoruz” denildi.

Sadr Hareketi ile kurdukları üçlü ittifaka bağlı olduklarını vurgulayan KDP ve Siyade İttifakı, açıklamada “Sadr Hareketi olmadan Irak’ta güçlü bir hükümet kurulamaz” ifadelerine yer verdi.

“Irak halkının beklediği ulusal kurtuluşa bağlı olduğumuzu açıkça vurguluyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Irak’ın huzura kavuşması için dış müdahaleden uzak bir şekilde tüm siyasi taraflarla ulusal müzakerelere hazırız.

Tüm bileşenlerin ve siyasi tarafların bağlı olduğu ve Sadr Hareketi tarafından belirlenecek bir Başbakan ile çalışma programının Irak’ın gerçekliğiyle örtüşeceğine olan inacımızı ifade ediyoruz.”

Sadr, dün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, seçim birincisi olduğunu anımsatarak, ancak ülkedeki güvenlik ve ekonomik durumun daha kötüye gitmemesi için Koordinasyon Çerçevesi’ne hükümeti kurma çağrısında bulunmuştu.

Sadr, kendisinin başını çektiği parlamentodaki Sadr Grubu’nun da bu işlere olumlu ya da olumsuz şekilde müdahil olmamasını istemişti.

Sadr Grubu Sünnileri parlamentoda temsil eden en büyük grup Egemenlik Koalisyonu ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile üçlü ittifak kurarak hükümet kurmaya çalıştı ancak bu henüz gerçekleşmedi.

Sadr, İran’a yakın Şii gruplarla hükümet ortağı olmayacağını açıklamıştı.