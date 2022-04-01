Rusya: Ukrayna’nın tekliflerine yanıt hazırlanıyor

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İstanbul’da taraflar arasında yapılan görüşmeye ilişkin Rusya’dan en üst düzey değerlendirme bugün geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın tekliflerine karşı bir yanıt hazırlandığını duyurdu.

Hindistan ziyareti sırasında konuşan Lavrov, barış görüşmelerinde ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Rus Bakan, Kırım ve Donbas’ın durumu ve tarafsızlık konularında Kiev’in “daha fazla anlayış” göstermeye başladığını da kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Voolodimir Zelenskiy görüşmelere ilişkin “Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimler pozitif olarak adlandırılabilir ama bu izlenimler Rusya’nın saldırılarının patlamalarını bastırmıyor” ifadelerini kullanmıştı.

UKRAYNA’NIN TEKLİFİ NEYDİ?

Ukrayna, Dolmabahçe'deki görüşmede Rusya'ya, askeri ittifaklara katılmayacağı ve tarafsız statüsünü koruyacağı yolunda güvence verdi, buna karşılık olarak da garantör ülkelerin de dahil olduğu aşamalı bir güvenlik yapısı teklif etti.

Ukrayna garantör ülkelerin NATO Antlaşması'nın beşinci maddesine benzer şekilde hareket edeceği bir uluslararası güvenlik garantisi yapısı da istiyor. Bu maddeye göre üye ülkelerden birine saldırı olması durumunda diğer NATO ülkeleri yardım etmeli.

Kiev yönetimi Ukrayna'da yabancı ülkelere ait askeri üslerin bulunmamasını kabul etti, Rusya'dan Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmasına karşı çıkmamasını istedi.

Ukrayna'nın teklifine göre, Kırım'ın ilhakı üzerindeki müzakereler ancak tam bir ateşkes ile başlayacak ve görüşmeler 15 yıla yayılacak.

Donbas'ın statüsü konusunda ise görüşmeler ise bizzat Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak.

Heyetlerin üzerinde anlaşacağı barış anlaşması Ukrayna'da referandumda oylanacak.