Ukrayna duyurdu: Rus ordusu kaç asker kaybetti?

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun 24 Şubat-1 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 700 asker öldürüldü, Ruslara ait 143 uçak, 131 helikopter, 625 tank, 1751 zırhlı araç, 316 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1220 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 85 insansız hava aracını da kaybetti.

RUSYA: YÜKSEK HASSAİSYETLİ SİLAHLA 6 ASKERİ YERİ İMHA ETTİK

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da yüksek hassasiyetli silahla cephane ve depoların aralarında bulunduğu 6 askeri noktayı imha ettiklerini bildirdi.

Rus birliklerinin, ayrılıkçı güçler ile Donbas’ta ilerleyişinin sürdüğünü aktaran Konaşenkov, “Havadan yüksek hassasiyetli silahla Ukrayna ordusuna ait 5 roket, top ve mühimmat cephanesi ve bir yakıt malzemelerinin bulunduğu 6 askeri yer imha edildi. Bunlar, Boguslavsk, Krestişçe, Reznikov, Velikaya Novoselka yerleşim birimlerinde bulunuyordu” ifadelerini kullandı.

Rus hava kuvvetlerinin Lubimkovka yerleşim birimi civarında havada bir Mi-8 Ukrayna helikopterini ve Lisiçansk, Donetsk, Çernigiv, Korosun, Novomihailovskoe, Vahovka yerleşim birimlerinde 8 insansız hava aracını yok ettiğini kaydeden Konaşenkov, hava taktik birliklerinin ise Ukrayna’nın 52 askeri nesnesini imha ettiğini söyledi.

Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 124 uçak, 81 helikopter, 353 insansız hava aracı, 1839 tank ve zırhlı araç, 202 çok namlulu roketatar, 773 obüs ve havan topu, 1711 özel askeri araç imha edildi” dedi.