Kurtulmuş: Anadiline saygı duymak insan olmanın vasıflarındandır

DİYARBAKIR (K24)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Dicle Üniversitesinin (DÜ) düzenlediği “Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konulu etkinliğe

Kurtulmuş, Diyarbakır'ın tarihi, kültürel ve inanç turizmi bakımından önemine işaret ederek bu kentte bulunmanın heyecan verici olduğunu söyledi.

"Lider ruhuyla yetişmiş çok sayıda nitelikli gencin olmasının bu ülkenin en büyük gücü olduğuna inananlardanım" ifadesini kullanan Kurtulmuş, gençlerin daha iyi yetişmesi için üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye gayret ettiklerini anlattı.

Kurtulmuş, "Ukrayna krizi ve yaptırımlarla ticaret savaşı yeni bir şekil alıyor. Rusya, 'Nasılsa Avrupa doğal gaza bağımlı.' diyerek doğal gaz fiyatlarını alabildiğince yükselterek bu ticaret savaşlarını bir başka şekle dönüştürüyor" şeklinde konuştu.

ANADİLİ KONUSU

“Anadili ana sütü kadar helaldir” diyen Kurtulmuş, “Hiç kimse kendi anadilini tespit etme hakkına ve şansına sahip değildir. Benim annem Türk olduğu için ben Türkçe konuşuyorum. Ama bu salonda çok sayıda Kürt kardeşim var, onların da anneleri Kürt olduğu için onlar da Kürtçe konuşuyor. Anadilleri o. Anadillerine de kültürlerine de saygı duymak insan olmanın en vasıflarından birisidir” dedi.

Kurtulmuş, "Güçlü olabilmek için toplumsal bütünlüğümüzü çok sağlam tutmak zorundayız. Onlar bu ülkenin insanları arasında etnik, mezhep bakımdan farklılıklar yaratmaya çalışıyorlar. Tam tersini yapacağız. Onlar bölmek, parçalamak istiyorlarsa biz bütünleştireceğiz, birleştireceğiz. Hep beraber aynı medeniyetin çocukları olduğumuzun bilinciyle Türkiye'yi daha güçlü şekilde yarınlara taşıyacağız" diyerek, şunları kaydetti:

"Ne yapıyor olursak olalım, işimiz ne olursa olsun, hepimiz oklarımızı aynı noktaya atacağız. Dünya görüşlerimiz, siyaset tercihlerimiz farklı olabilir ama sonuç itibarıyla bu coğrafyada yeniden güçlü bir Türkiye olarak ayakta durmaktan başka şansımız ve seçeneğimiz yok."

"DİLİMİZ BARIŞ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK DİLİ OLMAK MECBURİYETİNDE"

"Dilimiz barış, dostluk ve kardeşlik dili olmak mecburiyetinde. Bizim ufukları açık gençler olarak ideallerimiz yüksek ve ortak hedeflerimizde bütünleşebilecek güçlü bir iradeye sahip olma mecburiyetimiz vardır" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, “Barış ve kardeşlik dili içerisinde Türkiye'nin yarınlarını çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız” dedi.

Kurtulmuş, sorunların çözümünde esas meselenin istişare olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Milletimizin feraseti ve basiretinin kardeşlik ve güven ortamından geçtiğinin farkında olacağız. Ülkemizi geleceğe taşımak için kararlı, inançlı, donanımlı bir şekilde yürüyeceğiz. Türkiye'nin, genç insanlarının üzerine düşen sorumluluk sadece 84 milyonun meselelerini çözmek değil, başta bölgemiz olmak üzere bütün bu coğrafyalarda olan insanların daha iyi yerlere gitmesi için öncülük yapabilme gücüne sahip olmaktır."

Kurtulmuş, gençlere seslenerek "Çalışırken, çabalarken sadece Diyarbakır'ın veya Türkiye'nin meselelerini değil, mazlum milletlerin geleceğini de koruyacak bir iradeyle konuşacağız ve inşallah onların önünü de hep beraber açacağız. Bu çerçevede önümüzdeki dönem Türkiye'nin büyük bir yükseliş dönemi olacak" dedi.

"GELECEĞİMİZİN TEMİNATI İYİ YETİŞMİŞ GENÇLERİMİZDİR"

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Düşüncelerin farklılığını zenginlik olarak kabul ederek Türkiye'yi yarınlara çok güçlü şekilde taşıyacağız. Bütün medeniyetler toplumsal gelişmenin kurallarına uydukları takdirde başarılı olmuşlar, zirveye çıkmışlardır. Bilimde, sanatta, kültürde, edebiyatta, teknolojide, inovasyonda mutlaka önümüzü açan işler yapmak zorundayız. Bu anlamda Türkiye'nin son yıllarda ortaya çıkarmış olduğu bu ivmeyi takdirle hepimiz izliyoruz. Üniversitelere gittiğimizde genç kardeşlerimiz özellikle teknoloji yoğun alanlardaki araştırmalarıyla göğsümüzü kabartıyor. Türkiye'nin gençlerinin tamamına güveniyoruz. Türkiye’nin geleceğinin teminatı da iyi yetişmiş gençlerimizdir. Üzerimize düşen genç kardeşlerimizin beklentileri, ihtiyaçları nedir, nasıl bir Türkiye, gelecek tasavvur ediyorlar, onları çok iyi anlamaktır."

Programa, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.