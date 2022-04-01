Kürdistan Bölgesi demiryolu projesi anlaşması imzalandı

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Kürdistan Bölgesi İmar ve İskan Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Dana Abdulkarim’in katıldığı bir törenle İspanyol demiryolu Trans firmasıyla bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

Törende bir konuşma yapan Abdulkerim, bu projenin iyi bir başlangıç olmasını umduklarını ifade ederek, "Bugün İspanyol Trans şirketiyle demiryolu hattı projesi için anlaşma imzalamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu projenin Kürdistan Bölgesi için iyi bir başlangıç olacağını umuyoruz" dedi.

İmar ve İskan Bakanı Yardımcısı Agrin Abdullah ise basına yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi'ndeki demiryolu projesinin uygulanmasına yönelik bir adım daha attıklarını söyledi.

İspanyol demiryolu şirketi ekonomik araştırma sonuçları konusunda uzman olduğunu vurgulayan Abdullah, “Bu projenin diğer alanlar üzerinde ne gibi olumlu etkileri olacağını bilmek için, bu anlaşma aynı zamanda Kürdistan Bölgesi’nin ekonomisiyle ilgili çeşitli raporlar hazırlayacak” şeklinde konuştu.