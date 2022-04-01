Politika

Türkiye ve Irak su sorununu görüşecek

Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşid Hamdani, Irak ile Türkiye arasındaki gelecek toplantının Bağdat’ta olacağını söyledi.
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Irak Türkiye su sorunu Mehdi Reşid Hamdani Ali Rıza Güney

HABER MERKEZİ

Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşid Hamdani, Irak ile Türkiye arasındaki gelecek toplantının Bağdat’ta olacağını söyledi.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşid Hamdani’nin Bağdat’ta Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki su dosyasına bağlı ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Ramazan ayının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı’nın özel temsilcisi ile Bağdat’ta su sorunu odaklı toplantı yapılacağı ifade edildi.

Görüşmede Iraklı bakanın, Türkiye tarafından su ile ilgili protokol işlemlerini hızlı bir şekilde imzalamayı talep ettiği kaydedilirken, su dosyasında gelişim amaçlı ortak araştırma merkezlerinin kurulmasını istediği belirtildi.

 

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