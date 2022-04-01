Politika

AP Başkanı Metsola Kiev’de

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek bu ülkeye desteklerinin süreceğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola
dünya Roberta Metsola Avrupa Parlamentosu Ukrayna Kiev

HABER MERKEZİ

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra Kiev'e giden ilk Avrupa Birliği (AB) kurumu başkanı olan Metsola, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile görüştü.

Metsola, Stefançuk ile birlikte yaptığı açıklamada, "Bu gayrimeşru ve nedensiz savaş bittiğinde şehirlerinizi yeniden inşa etmenize yardım edeceğiz" dedi.

Ukrayna'ya mali, askeri ve insani yardımlarının artarak süreceğini ileten Metsola, "Ülkeden kaçmak zorunda kalan ailelerinize evlerine güvenle dönebilecekleri güne kadar bakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Metsola, dün gece geç saatlerde sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, bir trenin önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Kiev'i ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Roberta Metsola'nın ziyaretiyle ilgili detaylar güvenlik nedeniyle gizli tutulmuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv