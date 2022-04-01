Başbakan’dan Ramazan mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ramazan ayının gelişi dolayısıyla yayınladığı mesajda, Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarını kutladı.

Başbakan Mesrur Barzani, Ramazan ayının gelişi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

“Mübarek Ramazan ayının gelişi dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarına en sıcak tebriklerimi sunuyorum” diyen Başbakan, “Yüce Allah’tan herkesin namaz, oruç ve ibadetlerini kabul etmesini niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan mesajında, “Bu mübarek ayın gelişi Kürdistan Bölgesi ve tüm dünya için iyilik, güzellik, huzur ve istikrara vesile olsun. Hoşgörü ve barış kültürünün gelişmesine vesile olsun” dedi.