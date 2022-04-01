Türkiye’de 45 can kaybı, 13 bin 367 yeni vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, günlük coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi.

Bugün 265 bin 362 test yapıldı, iyileşen hasta sayısı ise 14 bin 858 olarak açıklandı.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 57 bin 130 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.