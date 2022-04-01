Politika

Başkan Barzani'den Ramazan mesajı

Başkan Mesud Barzani, Ramazan ayının gelişi dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarını tebrik etti.
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kürdistan Mesud Barzani Ramazan ayı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Ramazan ayının gelişi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Barzani yayınladığı Ramazan mesajında, Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarını kutladı.

Ramazan ayının iyilik ve bereketlere vesile olmasını dileyen Başkan Barzani’nin mesajı şöyle:

“Bağışlayan ve şefkatli Allah’ın adıyla

Mübarek Ramazan ayının gelişi dolayısıyla tüm Kürdistan Müslümanlarının yanı sıra Irak ve dünya Müslümanlarını tebrik ediyorum. Yüce Allah’a herkesin namaz, oruç ve dualarını kabul etmesini dua ediyorum. Bu mübarek ayın gelişi herkes için iyilik ve berekete vesile olsun.”

 

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