Politika

BM: Yemen'de taraflar iki aylık ateşkes konusunda anlaştı

BM, Yemen'de tarafların iki aylık ateşkes konusunda anlaştığını ve ateşkesin, 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.
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ortadoğu Yemen BM Suudi Arabistan Husiler ateşkes

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de tarafların iki aylık ateşkes konusunda anlaştığını ve ateşkesin, 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurdu.

Yemen'de ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da yürürlüğe gireceğini belirten Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtti.

Tarafların Taiz'de ve Yemen'deki diğer vilayetlerde yolların açılması için BM himayesinde bir araya gelmeyi kabul ettiğini de ifade eden Grundberg, ateşkesin tarafların rızası doğrultusunda iki aylık sürenin ardından yenilenebileceğini kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Mansur Hadi hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

 

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