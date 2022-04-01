Politika

ABD'den Kuzey Kore'ye füze yaptırımı

ABD, Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programları geliştirmesine destek sağladıkları gerekçesiyle 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı.
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ABD ABD Kuzey Kore füze denemeleri yaptırım

HABER MERKEZİ

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin 26 Şubat ve 4 Mart'ta 2 balistik füze testi gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin kararlarını ihlal ederek Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programları geliştirmesine destek sağlayan 5 kuruluş yaptırım listesine eklendi.

Yaptırım uygulananlar arasında Roket Endüstrisi Bakanlığı da yer alırken, bakanlığın 4 ticari şirketi de yaptırım listesinde bulunuyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin açıklamasında, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin bölgesel ve küresel güvenlik için açık bir tehdit oluşturduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Yellen, ABD'nin Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füzeler geliştirmeye devam etmesine yanıt vermek için yaptırım yetkilerini kullanmakta kararlı olduğunu vurguladı.

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