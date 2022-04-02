Politika

Zelenskiy: Rusya 2 kente yönelik yeni saldırılara hazırlanıyor

Zelenskiy, Rusya'nın Donbas ve Kharkiv’e yönelik yeni saldırılara hazırlandığını söyledi.
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dünya Ukrayna Donbas Kharkiv Volodimir Zelenskiy Rus birlikleri Rusya

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkede savaşın gidişatına dair açıklamalarda bulundu.

Rus birliklerin ülkenin kuzeyinde geri çekilmeye devam ettiğini belirten Zelenskiy, “Bu geri çekilme yavaş ama fark edilebilir” dedi.

“ÇİN'DEN DE ÇÖZÜM İÇİN DESTEK İSTİYORUZ”

Ukrayna Devlet Başkanı, ülkenin doğusunda ise durumun çok daha farklı olduğuna dikkat çekerek “Ülkenin doğusundaki durum son derece zorlu. Rusya, Donbas ve Kharkiv'e yönelik yeni saldırılara hazırlanıyor” diye konuştu.

Pekin yönetimine de çağrı yapan Zelenskiy, "Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya ek olarak Çin'den de çözüm için destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Mariupol'den tahliyeler konusunda ara buluculuk yapması için Türkiye ile görüştüklerini de sözlerine ekledi.

 

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