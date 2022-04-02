Sinema

Will Smith Akademi'den istifa etti

Oscar töreninde sunucu Chris Rock'ı tokatlamasıyla gündeme oturan Will Smith, Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etti.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
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HABER MERKEZİ

CNN’e konuşan ünlü oyuncu Will Smith, "Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyeliğinden istifa ediyorum ve kurulun uygun gördüğü diğer sonuçları kabul edeceğim" dedi.

Smith, açıklamasının sonunda "değişimin zaman aldığını ve şiddetin mantığın önüne geçmesine bir daha asla izin vermemeye kararlı olduğunu" söyledi.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Başkanı David Rubin, cuma günü yaptığı açıklamada, Smith'in istifasını kabul ettiklerini söyledi.

Rubin ayrıca, Akademi'nin davranış standartlarının ihlali nedeniyle Smith aleyhindeki iç disiplin kovuşturmasını sürdüreceklerini duyurdu.

Oscar gecesinde yaşanan olayın ardından Akademi, Smith'e karşı "disiplin soruşturması başlattığını" duyurmuştu.

Oscar ödüllerinin yapımcısı Will Packer ise sunucu Chris Rock'ın Will Smith'in tokadından sonra profesyonelce davranması nedeniyle törenin devam edebildiğini söyledi

Oscar Ödülleri törenindeki tokat olayından sonra Smith'in salondan ayrılmasının istendiğini ancak oyuncunun bunu reddettiğini ortaya çıkmıştı.

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